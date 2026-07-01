Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Les coulisses du patrimoine 19 et 20 septembre Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

12 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation !

Tout public – Sur inscription

Médiathèque Jacques Demy 15 rue de l’Héronnière 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=visite-des-reserves »}] Entre patrimoine local et modernité, la médiathèque Jacques Demy, dont le nom rend hommage au célèbre réalisateur nantais, surplombe les bords de la Loire. Avec ses animations et sa vaste collection de livres, de documents précieux, mais aussi de contenus multimédias, c’est un lieu de vie et de culture de premier choix pour les Nantais. Tram Ligne 1 : arrêt Médiathèque

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire …

© Ville de Nantes