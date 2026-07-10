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Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 15:00 – 16:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public 

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=visite-des-reserves


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