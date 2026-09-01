Les cours des hôtels particuliers de Romans Journées Européennes du Patrimoine RDV Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Les cours des hôtels particuliers de Romans Journées Européennes du Patrimoine

RDV Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de Romans les cours des nombreux hôtels particuliers du XVème et XVI ème siècles avec leurs splendides escaliers en vis, leurs décorations architecturales…cours exceptionnellement ouverte ce jour là.

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RDV Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English : Les cours des hôtels particuliers de Romans Journées Européennes du Patrimoine

Come discover one of Romans’s cultural treasures: the courtyards of the many 15th- and 16th-century mansions, with their splendid spiral staircases and architectural decorations…The courtyard is open to the public today, as a special exception.

L’événement Les cours des hôtels particuliers de Romans Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme