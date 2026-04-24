Ferrette

Les Courses du Jura Alsacien à Ferrette

2 rue Alphonse Jenn Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 06:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

1 COURSE NATURE 8 km (100 m dénivelé),1 TRAIL DÉCOUVERTE 15 km (570 m dénivelé) et 1 TRAIL 32 km (1160 m dénivelé) Sur inscription en ligne uniquement

La course nature 8km

Cette petite boucle de 8 km pour 100 m de dénivelé traverse la belle forêt des mélèzes de Durmenach.

Le Trail découverte 15km

Superbe parcours de 15 km pour 570 m de dénivelé autour de la cité des Comtes. Vous arpenterez les plus beaux sentiers du secteur et passerez successivement à la Tour du Rossberg, la Grotte des Nains, sans oublier le passage au cœur du château !

Le Trail de 32 km

Ce Trail de 32 km pour 1160 m de dénivelé traverse le massif du Jura alsacien en passant par des sites pittoresques dont l’Allée des Hêtres, la faille de la Grotte des Nains et le château de Ferrette.

Inscriptions uniquement en ligne

https://www.sporkrono.fr/courses/1771528387/les-courses-du-jura-alsacien/

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er juin 2026.

Fin des inscriptions vendredi 31 juillet 2026 à 23h59! Pas d’inscription le jour des courses ! Retrait des dossards dimanche matin 2 août à partir de 6h30!

LES COURSES DE FERRETTE , ET LE COLLECTIF SOLIDARITÉ CHARCOT , UNISSENT LEURS FORCES: AMIS SPORTIFS, TOUS ENSEMBLES CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT, VENEZ COURIR POUR LA BONNE CAUSE. .

2 rue Alphonse Jenn Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 32 92 94 info@coursesdeferrette.com

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English :

1 NATURE RUN: 8 km (100 m ascent), 1 DISCOVERY TRAIL: 15 km (570 m ascent) and 1 TRAIL: 32 km (1160 m ascent) On-line registration only

L’événement Les Courses du Jura Alsacien à Ferrette Ferrette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Sundgau