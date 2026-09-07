Les Cousines Machines, La Palette, Longvilliers

Informations pratiques

Les Cousines Machines Dimanche 27 septembre, 16h00 La Palette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Un concert-spectacle tout public, interactif et comique !

Il était une fois Machine et Machine, deux cousines en robe de mariée et en quête du GRAND AMOUR. Les Cousines Machines chantent leurs rêves romantiques et leurs déboires amoureux accompagnées de leurs ukulélés Au fur et à mesure du spectacle, elles découvrent leurs trésors intérieurs et les partagent gaiement avec le public, qu’elles prennent régulièrement à partie, pour le meilleur et pour le rire… !

La Palette 3, route de Frencq Longvilliers (62) Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lapalette.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100090895787563&ref=embed_page »}]

Duo burlesque tout terrain en robe de mariée et ukulélé. Pas-de-Calais

DR