Les crapauds Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Les crapauds

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Dans une mare, 8 crapauds barbotent. 8 crapauds nous parlent d’eux, nous parlent de nous. Vous découvrirez Bonbon, le crapaud rose bonbon, Cracra, le crapaud un peu sale, Mimi la coquette, Nonnon le crapaud coquin, dédé, le tout petit crapaud, Foufou, le crapaud téméraire, Lulu, crapaud bulle et Jojo le crapaud séché. Une personnalité par crapauds, une chanson par crapauds .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Les crapauds Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille