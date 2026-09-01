Les Créatives Chambourg-sur-Indre
samedi 10 octobre 2026 · Chambourg-sur-Indre
Informations pratiques
Chambourg-sur-Indre
Les Créatives
Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Week end d’expositions photo des membres du de l’association sur 2 thèmes OUVERTURE et LIBRE EXPRESSION ainsi qu’un club invité qui cette année est AthéeZimages sur le thème CHOCOLAT.
Projections prévues durant les 2 après-midi ainsi que le samedi soir à 20h30.
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Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 70 19 63 creatifcinephoto37@gmail.com
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English :
A weekend of photo exhibitions by association members on two themes: “OPENING” and “FREE EXPRESSION,” as well as a guest club—which this year is AthéZimages—featuring the theme “CHOCOLATE.”
Screenings are scheduled for both afternoons, as well as Saturday evening at 8:30 p.m.
L’événement Les Créatives Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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