Informations pratiques

Chambourg-sur-Indre

Les Créatives

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Week end d’expositions photo des membres du de l’association sur 2 thèmes OUVERTURE et LIBRE EXPRESSION ainsi qu’un club invité qui cette année est AthéeZimages sur le thème CHOCOLAT.

Projections prévues durant les 2 après-midi ainsi que le samedi soir à 20h30.

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Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 70 19 63 creatifcinephoto37@gmail.com

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English :

A weekend of photo exhibitions by association members on two themes: “OPENING” and “FREE EXPRESSION,” as well as a guest club—which this year is AthéZimages—featuring the theme “CHOCOLATE.”

Screenings are scheduled for both afternoons, as well as Saturday evening at 8:30 p.m.

L’événement Les Créatives Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire