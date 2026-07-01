Les créatures de Tim Burton | Saison Philhar, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Les créatures de Tim Burton | Saison Philhar Samedi 12 décembre, 16h00, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Billets à l’unité (de 6 € à 18 € selon profil) et abonnements. Réservation en ligne et par téléphone au 06 58 28 79 96. Sur place, le jour du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de la PHILHAR dans son auditorium.

Programme : « Les créatures de Tim Burton »

Figure majeure de la musique de film depuis les années 1980, Danny Elfman a façonné pour Tim Burton un univers sonore immédiatement reconnaissable, mêlant fantaisie gothique, lyrisme poétique et énergie orchestrale. Ce programme propose une immersion dans cet imaginaire singulier à travers quelques-unes de ses partitions les plus emblématiques, de Beetlejuice à Edward aux mains d’argent, en passant par L’étrange Noël de monsieur Jack ou encore Batman. Ces musiques seront la partition que notre conteuse métamorphosera en nouvelles images, les vôtres cette fois-ci. Ainsi des centaines de nouveaux films seront créés en l’écoutant.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://philhar.com/les-creatures-de-tim-burton/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de la PHILHAR dans son auditorium. Programme : « Les créatures de Tim Burton » philhar