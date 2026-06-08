LES CROODS CINE SOUS LES ETOILES Rue de l’Ukraine Toulouse jeudi 9 juillet 2026.

Toulouse

LES CROODS CINE SOUS LES ETOILES

Rue de l’Ukraine PARC DE LA FAOURETTE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:45:00

fin : 2026-07-09 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Projection organisée par le centre culturel Henri-Desbals, dans le cadre d’un été à la croisée des parcs.

Lorsque la caverne où ils vivent est détruite, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre un grand voyage en famille. Ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

Rue de l’Ukraine PARC DE LA FAOURETTE Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Henri-Desbals cultural center, as part of Un été à la croisée des parcs .

L’événement LES CROODS CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE