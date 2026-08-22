Les Croq’Histoires Les escargots A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

samedi 3 octobre 2026 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Les Croq’Histoires Les escargots

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un samedi par mois, rendez-vous à l’espace jeunesse de la médiathèque pour partager un moment autour des Croq’Histoires !

Au programme de jolies histoires à écouter et, selon les séances, une activité manuelle pour prolonger ce moment de découverte et de créativité.

Une animation spécialement proposée aux enfants de 0 à 6 ans.

Ce samedi, venez découvrir des lectures sur le thème des escargots.

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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

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English :

One Saturday a month, come to the library’s youth area to enjoy some time with Croq’Histoires!

On the agenda: lovely stories to listen to and, depending on the session, a craft activity to extend this moment of discovery and creativity.

An event specially designed for children ages 0 to 6.

This Saturday, come discover stories on the theme of snails.

L’événement Les Croq’Histoires Les escargots Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65