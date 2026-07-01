Les Croq’Notes – Déambulation, Marché de noël des associations, Le Pouliguen

Informations pratiques

Les Croq’Notes – Déambulation Mercredi 8 juillet, 20h45 Marché de noël des associations Loire-Atlantique

Adulte, Jeunesse, Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T20:45:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T20:45:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

La fanfare de rue Les Croq’Notes est un ensemble musical convivial et dynamique originaire de la presqu’île guérandaise. Elle rassemble des musiciens amateurs passionnés qui partagent le plaisir de jouer ensemble dans une ambiance festive et accessible à tous. Composée principalement d’instruments à vent (cuivres et bois) et de percussions, la fanfare propose un répertoire éclectique mêlant musiques actuelles, variétés françaises et internationales, ainsi que des morceaux festifs adaptés à la rue. Bonne humeur assurée.

• Centre-ville, Quai Jules Sandeau, Promenade

Composée principalement d’instruments à vent (cuivres et bois) et de percussions, la fanfare propose un répertoire éclectique mêlant musiques actuelles, variétés françaises et internationales, ainsi que des morceaux festifs adaptés à la rue. Bonne humeur assurée.

Marché de noël des associations Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}]

La fanfare de rue Les Croq’Notes est un ensemble musical convivial et dynamique originaire de la presqu’île guérandaise. Culture Famille