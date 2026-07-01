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Les Croq’Notes – Déambulation, Marché de noël des associations, Le Pouliguen

mercredi 8 juillet 2026 · Marché de noël des associations · Le Pouliguen

Les Croq’Notes – Déambulation, Marché de noël des associations, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Marché de noël des associations
Adresse
Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Adulte, Jeunesse, Famille

Les Croq’Notes – Déambulation Mercredi 8 juillet, 20h45 Marché de noël des associations Loire-Atlantique

Adulte, Jeunesse, Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T20:45:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T20:45:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

La fanfare de rue Les Croq’Notes est un ensemble musical convivial et dynamique originaire de la presqu’île guérandaise. Elle rassemble des musiciens amateurs passionnés qui partagent le plaisir de jouer ensemble dans une ambiance festive et accessible à tous. Composée principalement d’instruments à vent (cuivres et bois) et de percussions, la fanfare propose un répertoire éclectique mêlant musiques actuelles, variétés françaises et internationales, ainsi que des morceaux festifs adaptés à la rue. Bonne humeur assurée.

• Centre-ville, Quai Jules Sandeau, Promenade

Composée principalement d’instruments à vent (cuivres et bois) et de percussions, la fanfare propose un répertoire éclectique mêlant musiques actuelles, variétés françaises et internationales, ainsi que des morceaux festifs adaptés à la rue. Bonne humeur assurée.

Marché de noël des associations Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}]
La fanfare de rue Les Croq’Notes est un ensemble musical convivial et dynamique originaire de la presqu’île guérandaise. Culture Famille

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