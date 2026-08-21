LES CUBES — Dans l’atelier d’Alain Vuillemet, sculpteur du métal, Les Cubes, Le Val d’Ocre

Informations pratiques

LES CUBES — Dans l’atelier d’Alain Vuillemet, sculpteur du métal 19 et 20 septembre Les Cubes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Entrer dans LES CUBES, c’est entrer dans un atelier où le métal devient sculpture.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Alain Vuillemet ouvre son atelier de Saint-Aubin-Château-Neuf et invite le public à découvrir les coulisses de son travail de sculpteur.

La visite permet de découvrir les différentes étapes qui conduisent de la matière à l’œuvre : conception, découpe, formage, chaudronnerie, soudure, assemblage et finition. Acier, inox et laiton y sont travaillés pour leurs qualités plastiques, leurs surfaces, mais également pour leur capacité à vibrer et à entrer en résonance.

Machines, outils, matériaux, œuvres en cours de réalisation et sculptures achevées permettent de comprendre concrètement la fabrication d’une sculpture métallique, depuis l’atelier jusqu’à son installation dans l’espace public ou dans une collection.

Une partie de la visite est consacrée à **Metallophonie**, recherche développée par Alain Vuillemet autour de la vibration et des propriétés acoustiques du métal. La matière n’est alors plus seulement regardée : elle devient également source de vibration et de son.

Cette ouverture des CUBES est l’occasion de découvrir un lieu de création vivant et de rencontrer directement l’artiste dans son environnement de travail.

Les Cubes 26 Les Placeaux, 89110 Saint-Aubin-Château-Neuf Le Val d’Ocre 89110 Saint-Aubin-Château-Neuf Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33 (6) 85 62 02 69 https://vuillemet.com Alain Vuillemet est né en 1947, à Levallois-Perret. Il expose ses premières sculptures en 1974 au Salon de Mai, au musée national d’Art moderne. Durant les quinze années qui suivent, ses œuvres sont régulièrement présentées en France, mais aussi à l’étranger : Dallas, Lausanne, Luxembourg, Madrid, Milan, New-York.

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et institutionnelles.

Les œuvres monumentales d’Alain Vuillemet fortes et habitées ont leurs propres existences portées par le regard du spectateur, elles sont le produit de métamorphoses métalliques, de sublimation des matières métalliques elles portent en elles la force des éléments la recherche de l’absolu, de la pierre philosophale.

Les outils sont ceux de l’industrie, presses, postes de soudures, postes de découpes plasma, meuleuses, touret à meuler et à polir.

La presse de 100 tonnes est son crayon pour déformer la feuille de métal créant ainsi des creux et des bosses formant des vagues de matière qui tendent et détendent le métal, les peaux de métal sont travaillées en surface, scarifiées, meulées, l’utilisation d’abrasifs aux grains différents, les meulages contrariés donnent de la profondeur aux surfaces métalliques créant des effets holographiques qui donnent au spectateur l’impression de rentrer dans la matière.

Une autre facette du travail des métaux, mettre en avant les capacités de résonance des métaux.

Le spectateur oublie le métal pour faire une expérience métaphysique, sentir en son intérieur le message de l’artiste. parking, accés handicapés.

Entrer dans LES CUBES, c’est entrer dans un atelier où le métal devient sculpture.

© Alain Vuillemet