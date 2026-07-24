Informations pratiques

Marchiennes

Les Cucurbitades

10 Place Gambetta Marchiennes Nord

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 21:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Un dimanche complètement ensorcelé à Marchiennes !

Les Cucurbitades sont de retour à Marchiennes et, franchement, ça promet encore une sacrée journée ! Sorcières, créatures féeriques et artisans investissent les rues de Marchiennes pour vous plonger dans une ambiance pleine de magie.

On flâne parmi les stands d’une centaine d’artisans, on profite des spectacles et des déambulations de 10 compagnies, et on garde l’œil ouvert pour attraper quelques pièces en chocolat lancées par les sorcières !

Et pour terminer la journée en beauté, tout le monde se retrouve autour du spectaculaire embrasement du bûcher.

Petit détail important les billets s’achètent uniquement en ligne. Aucune vente ne sera proposée sur place, mais la billetterie restera accessible le jour même. .

10 Place Gambetta Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France +33 7 61 30 45 70 marchiennescl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A completely enchanting Sunday in Marchiennes!

L’événement Les Cucurbitades Marchiennes a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent