Les cyclistes de Barthenay font étape Thann
mercredi 8 juillet 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Les cyclistes de Barthenay font étape
rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Thann accueille les cyclistes de Bathernay (Drôme) pour une étape de leur parcours. Accueil à l’Hôtel de Ville à 16h30, animations au parc Albert 1er dès 19h, food truck et spectacle de Denis Deroux à 20h30.
Thann accueille les cyclistes de Bathernay (Drôme) lors de leur périple entre Ferrette et Belfort. Cette étape célèbre les liens entre les deux communes, membres des Sites historiques Grimaldi de Monaco. Accueil des cyclistes à 16h30 à l’Hôtel de Ville, animations au parc Albert 1er dès 19h, food truck et spectacle de Denis Deroux à 20h30. Une soirée festive à partager ! .
rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thann welcomes cyclists from Bathernay (Drôme) for a stage of their route. Reception at City Hall at 4:30 p.m., entertainment at Albert I Park starting at 7:00 p.m., food trucks, and a performance by Denis Deroux at 8:30 p.m.
L’événement Les cyclistes de Barthenay font étape Thann a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Thann (Haut-Rhin)
- Cyclosportive GFNY Thann Grand Ballon Thann 12 juillet 2026
- Défilé aux flambeaux et bal tricolore Thann 13 juillet 2026
- Exposition peintures et sculptures Thann 14 juillet 2026
- Exposition protestantisme et sports Thann 15 juillet 2026
- Grand pique-nique des îles Thann 26 juillet 2026