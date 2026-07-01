Informations pratiques

Thann

Les cyclistes de Barthenay font étape

rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Thann accueille les cyclistes de Bathernay (Drôme) pour une étape de leur parcours. Accueil à l’Hôtel de Ville à 16h30, animations au parc Albert 1er dès 19h, food truck et spectacle de Denis Deroux à 20h30.

Thann accueille les cyclistes de Bathernay (Drôme) lors de leur périple entre Ferrette et Belfort. Cette étape célèbre les liens entre les deux communes, membres des Sites historiques Grimaldi de Monaco. Accueil des cyclistes à 16h30 à l’Hôtel de Ville, animations au parc Albert 1er dès 19h, food truck et spectacle de Denis Deroux à 20h30. Une soirée festive à partager ! .

rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Thann welcomes cyclists from Bathernay (Drôme) for a stage of their route. Reception at City Hall at 4:30 p.m., entertainment at Albert I Park starting at 7:00 p.m., food trucks, and a performance by Denis Deroux at 8:30 p.m.

L’événement Les cyclistes de Barthenay font étape Thann a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay