Les Cyclotains, L’aventure vous appartient

Du 11/04 au 27/04/2026 tous les jours.

Du 17/10 au 26/10/2026 tous les jours. Villelaure 84530 Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-04-11 2026-10-17

Optez pour des vacances actives à vélo avec l’Ecole Française de Vélo PédalouDoux/FFVélo, section les Cyclotains de Villelaure .

Encadrés par des Moniteurs Fédéraux, les enfants sont préparés à vivre des aventures, dès maintenant.

Rouler dans un cadre structuré, c’est acquérir des bases solides et cheminer dans une école de la vie où l’on se lie d’amitié autour de la même passion.



Option Vacances Scolaires pour les enfants âgés de 6-10 ans

– Vacances de Printemps, 4 jours de vélo + 1 escapade exceptionnelle

-Vacances de la Toussaint, 4 jours de vélo + 1 escapade exceptionnelle



Tarifs

– 1er stage dans l’année civile 100 euros,

– 2e stage dans l’année civile 80 euros

Ces tarifs comprennent

– 1 journée d’essai obligatoire avant le 1er stage, l’adhésion à l’ass. Les PédalouDoux, la licence FFCT/FFVélo, offerte par la fédération, l’assurance sportive, l’encadrement par les Moniteurs Fédéraux, la sortie exceptionnelle.



Pour plus d’informations André, Moniteur Fédéral, 06 75 79 06 64. .

Villelaure 84530 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 79 06 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose active cycling vacations with the Ecole Française de Vélo PédalouDoux/FFVélo, section les Cyclotains de Villelaure .

Supervised by Moniteurs Fédéraux, children are prepared for adventure right from the start.

L’événement Les Cyclotains, L’aventure vous appartient Pertuis a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de Pertuis