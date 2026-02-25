Les dampfnudles de mamie Alphonsine Wissembourg
samedi 24 octobre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Les dampfnudles de mamie Alphonsine
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Mamie Alphonsine, dont la recette a été publiée dans le livre des Etoiles d’Alsace nos recettes alsaciennes , vous montrera comment réussir vos dampfnudles !
Mamie Alphonsine, dont la recette a été publiée dans le livre des Etoiles d’Alsace nos recettes alsaciennes , vous montrera comment réussir vos dampfnudles ! .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
Mamie Alphonsine, whose recipe was published in the Etoiles d’Alsace book nos recettes alsaciennes , will show you how to make a success of your dampfnudles!
L’événement Les dampfnudles de mamie Alphonsine Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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