Les danchieuses étoiles à L’improviste Brive-la-Gaillarde
Les danchieuses étoiles à L’improviste Brive-la-Gaillarde mercredi 9 décembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Les danchieuses étoiles à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-09 2026-12-10
Les Danchieuses Étoiles, une comédie ruralo-parigote pleine d’autodérision et d’émotion, où l’on rit de tout, surtout de soi.
La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim qui diront le contraire. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Les danchieuses étoiles à L’improviste
L’événement Les danchieuses étoiles à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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