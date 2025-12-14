Brive-la-Gaillarde

Les danchieuses étoiles à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-10

Les Danchieuses Étoiles, une comédie ruralo-parigote pleine d’autodérision et d’émotion, où l’on rit de tout, surtout de soi.

La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim qui diront le contraire. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Les danchieuses étoiles à L’improviste

L’événement Les danchieuses étoiles à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme