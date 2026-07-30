AGENDA · Le Barcarès
LES DEAMBULATIONS DE L’ETE Le Barcarès
jeudi 27 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
LES DEAMBULATIONS DE L’ETE
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 23:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Déambulations de l’été à la Place de la République sur les terrasses des restaurants et bars.
.
Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer strolls from Place de la République to the terraces of restaurants and bars.
L’événement LES DEAMBULATIONS DE L’ETE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-20 par OT DE PORT BARCARES
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