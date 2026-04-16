Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge )

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Laurence vous initie aux secrets des végétaux comestibles, des marais sauvages jusqu’au cœur

de Montalivet. Apprendre la cueillette responsable, c’est protéger notre précieux littoral !

La balade s’achève par un piquenique veggie, bio et zéro déchet, concocté avec des espèces

observées pendant le rendez-vous. Frais, local et authentique !

Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .

Le 16/05 de 10 h à 12 h .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr

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English : Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge )

L’événement Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet