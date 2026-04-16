Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet samedi 16 mai 2026.
Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge )
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Laurence vous initie aux secrets des végétaux comestibles, des marais sauvages jusqu’au cœur
de Montalivet. Apprendre la cueillette responsable, c’est protéger notre précieux littoral !
La balade s’achève par un piquenique veggie, bio et zéro déchet, concocté avec des espèces
observées pendant le rendez-vous. Frais, local et authentique !
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 16/05 de 10 h à 12 h .
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr
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English : Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge )
L’événement Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet
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