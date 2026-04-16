Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet samedi 6 juin 2026.

Adresse : 62 Avenue de l'Océan

Ville : 33930 Vendays-Montalivet

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge )

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Laurence vous initie aux secrets des végétaux comestibles, des marais sauvages jusqu’au cœur
de Montalivet. Apprendre la cueillette responsable, c’est protéger notre précieux littoral !
La balade s’achève par un piquenique veggie, bio et zéro déchet, concocté avec des espèces
observées pendant le rendez-vous. Frais, local et authentique !
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 06/06 de 10 h à 12 h   .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12  officetourisme@vendays-montalivet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge )

L’événement Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( marais de la perge ) Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet

À voir aussi à Vendays-Montalivet (Gironde)