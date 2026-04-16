Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Veillée sonore brame du cerf

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Vivez une immersion nocturne unique pour écouter le cri ancestral du roi de la forêt. Guidés par Laurent, percez les secrets de son habitat et de ses rituels au cœur de nos pinèdes sauvages. Cette veillée vous plonge dans l’intimité de la vie sauvage. Une aventure sensorielle,

vibrante et 100% frisson !

Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .

Le 09/10 de 19 h à 21 h .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr

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English : Les découvertes de Monta Veillée sonore brame du cerf

L’événement Les découvertes de Monta Veillée sonore brame du cerf Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet