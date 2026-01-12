Les Démos du Musée la lessive à l’ancienne prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière
Les Démos du Musée la lessive à l’ancienne
prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Au rythme de la programmation, l’équipe de l’Écomusée du Perche vous accueille pour des après-midi placés sous le signe de la découverte et du partage.
Assistez à des démonstrations autour des gestes et savoir-faire d’autrefois préparation de la lessive, fabrication de beurre à la baratte,… .
prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
