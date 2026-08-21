Les dessous des cailloux, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Les dessous des cailloux 19 et 20 septembre Musée des Cristaux Haute-Savoie

Dès 6 ans, entrée libre selon la capacité d’accueil du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au fil de votre visite, profitez de focus thématiques avec le Club de Minéralogie de Chamonix : « lumière sur la collection Ravanel », « nouvelles découvertes à La Gardette », « Gemmes, j’aime, gemmes » et « Trésor minéral, la collection Raymond Thibault ».

Musée des Cristaux 615 allée du Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 39 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr https://www.facebook.com/MuseeDesCristaux/ Ce musée fait la part belle aux minéraux du Mont-Blanc, connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses. Accessible aux personnes handicapés moteurs, psychiques et auditifs

Au fil de votre visite, profitez de focus thématiques avec le Club de Minéralogie de Chamonix : « lumière sur la collection Ravanel », « nouvelles découvertes à La Gardette », « Gemmes, j’aime, gemmes » et…

©musée des Cristaux, fonds Jouty