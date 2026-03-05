Visite guidée Destination Chamonix ! La résidence Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée Destination Chamonix !

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Viacham, carte d’hôte, famille nombreuse, étudiant, +65 ans, PMR PSH, demandeur d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Partez en excursion au milieu des collections du musée, visitez la vallée et découvrez sa destinée touristique. Histoires, anecdotes et bonne ambiance seront au rendez-vous !

+33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr

English :

Take a tour of the museum’s collections, visit the valley and discover its tourist destiny. Stories, anecdotes and a good time are guaranteed!

