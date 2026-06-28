Les dimanches à Océ’âne Lanvéoc
Les dimanches à Océ’âne Lanvéoc dimanche 5 juillet 2026.
Lanvéoc
Les dimanches à Océ’âne
Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-26 21:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Programme
14h-15h30 Ateliers artistiques et nature
A partir de 16h Visite libre de la ferme de Keraël et goûter crêpes
18h30 19h30 Initiation à la danse Bretonne
Interlude repas partagé
20h-21h30 Mini Fest Noz .
Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19
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English :
L’événement Les dimanches à Océ’âne Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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