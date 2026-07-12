Informations pratiques

Cazals

Les dimanches au camping

286 Avenue Gambetta Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Le camping "les rives du lac" vous invite à ses conviviales soirées estivales "Les dimanches au camping" à partir de 19h

Le concept est de prendre l'apéro en musique au bar du camping autour de planches apéro .Venez seuls, en famille, entre amis …que vous soyez en vacances ou juste parce que c’est le week end ! Bar snack, buvette, Food truck, concerts au rendez-vous.

Le camping "les rives du lac" vous invite à ses conviviales soirées estivales "Les dimanches au camping" à partir de 19h

Le concept est de prendre l'apéro en musique au bar du camping autour de planches apéro .Venez seuls, en famille, entre amis …que vous soyez en vacances ou juste parce que c’est le week end ! Bar snack, buvette, Food truck, concerts au rendez-vous.

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286 Avenue Gambetta Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 16 33 96 14

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English :

The “Les Rives du Lac” campground invites you to its fun-filled summer evenings: “Sundays at the Campground” %E0 Starting at 7 p.m.

The idea is to enjoy an aperitif with music at the campground bar while munching on appetizer platters. Come alone, with family, or with friends—whether you’re on vacation or just because it’s the weekend! Snack bar, refreshment stand, food truck, and concerts await you.

L’événement Les dimanches au camping Cazals a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cazals-Salviac