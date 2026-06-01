Exposition d’enluminures sur pierre de Serge Barlan Cazals
Exposition d’enluminures sur pierre de Serge Barlan Cazals mercredi 15 juillet 2026.
Cazals
Exposition d’enluminures sur pierre de Serge Barlan
Chapelle Jean-Gabriel Perboyre Cazals Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-15
L'association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals présente une grande exposition d’icônes et d’enluminures, réalisées par le maître enlumineur Serge Barlan.
Après s’être formé aux Beaux-Arts de Toulouse puis à ceux de Paris, l'artiste Serge Barlan qui vit désormais à Luzech réalise des enluminures et des icônes d’inspiration médiévale sur pierre
L'association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals présente une grande exposition d’icônes et d’enluminures, réalisées par le maître enlumineur Serge Barlan.
Après s’être formé aux Beaux-Arts de Toulouse puis à ceux de Paris, l'artiste Serge Barlan qui vit désormais à Luzech réalise des enluminures et des icônes d’inspiration médiévale sur pierre. Les œuvres réalisées sont souvent rehaussées à la feuille d’or comme au Moyen-âge. Ces enluminures qui racontent des scènes de la vie du Christ frappent par la chatoyance des couleurs et le raffinement du dessin. La chapelle de Cazals se trouvant sur l’itinéraire alternatif du chemin de Compostelle, le GR 652, l’artiste a prévu deux pièces particulièrement imposantes Saint Jacques cheminant en pèlerin et une représentation de Sainte Brigitte de Suède, patronne des pèlerins.
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Chapelle Jean-Gabriel Perboyre Cazals 46250 Lot Occitanie genevieve.roques@gmail.com
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English :
The association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals presents a major exhibition of icons and illuminations by master illuminator Serge Barlan.
After training at the Beaux-Arts in Toulouse and Paris, artist Serge Barlan, who now lives in Luzech, creates medieval-inspired illuminations and icons on stone
L’événement Exposition d’enluminures sur pierre de Serge Barlan Cazals a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Gourdon
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