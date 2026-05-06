Cazals

Cazals en fête

Place de la Victoire Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le Comité des fêtes de Cazals vous propose la fête du village avec attractions foraines, musiques et soirées festives.

Le Comité des fêtes de Cazals vous propose la fête du village avec attractions foraines, musiques et soirées festives.

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Place de la Victoire Cazals 46250 Lot Occitanie comitecazals46@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Cazals (Cazals Festival Committee) invites you to its village festival with fairground attractions, music and festive evenings.

L’événement Cazals en fête Cazals a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cazals-Salviac