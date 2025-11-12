Informations pratiques

Sélestat

Les dimanches au FRAC

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-10-18 2026-11-22 2026-12-06 2027-01-10

Un dimanche par mois, le FRAC Alsace ouvre ses portes de 14h à 18h et accueille un événement à 15h

Un dimanche par mois, le FRAC Alsace ouvre ses portes de 14h à 18h et accueille un événement

20/09 visite des réserves, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine

18/10 rencontre avec l’artiste Estelle Hoffert

22/11 visite dérapante, dans le cadre du Week-End FRAC

06/12 table-ronde, dans le cadre de la Régionale 26

10/01/27 évènement de fin de saison 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

One Sunday a month, the FRAC Alsace opens its doors from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. and hosts an event at 3:00 p.m.

L’événement Les dimanches au FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-07-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme