UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sélestat

Les dimanches au FRAC Sélestat

dimanche 18 octobre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 route de Marckolsheim
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Les dimanches au FRAC

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-10-18 2026-11-22 2026-12-06 2027-01-10

Un dimanche par mois, le FRAC Alsace ouvre ses portes de 14h à 18h et accueille un événement à 15h
Un dimanche par mois, le FRAC Alsace ouvre ses portes de 14h à 18h et accueille un événement

20/09 visite des réserves, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine
18/10 rencontre avec l’artiste Estelle Hoffert
22/11 visite dérapante, dans le cadre du Week-End FRAC
06/12 table-ronde, dans le cadre de la Régionale 26
10/01/27 évènement de fin de saison 0  .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55  servicedespublics@frac-alsace.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Sunday a month, the FRAC Alsace opens its doors from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. and hosts an event at 3:00 p.m.

L’événement Les dimanches au FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-07-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)