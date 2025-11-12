Les dimanches au FRAC Sélestat
dimanche 18 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Les dimanches au FRAC
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-10-18 2026-11-22 2026-12-06 2027-01-10
Un dimanche par mois, le FRAC Alsace ouvre ses portes de 14h à 18h et accueille un événement à 15h
Un dimanche par mois, le FRAC Alsace ouvre ses portes de 14h à 18h et accueille un événement
20/09 visite des réserves, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine
18/10 rencontre avec l’artiste Estelle Hoffert
22/11 visite dérapante, dans le cadre du Week-End FRAC
06/12 table-ronde, dans le cadre de la Régionale 26
10/01/27 évènement de fin de saison 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org
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English :
One Sunday a month, the FRAC Alsace opens its doors from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. and hosts an event at 3:00 p.m.
L’événement Les dimanches au FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-07-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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