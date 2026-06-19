Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou
Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou dimanche 9 août 2026.
Nogent-le-Rotrou
Les Dimanches aux Parcs
Parc du Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-09 16:16:00
fin : 2026-08-09 17:16:00
Date(s) :
2026-08-09
Dimanches aux Parcs.
Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.
6ème rdv au parc du Château des Comtes du Perche pour le spectacle de clown et de jonglage Déséquilibre Passager Cie Émergente.
Rdv à 16h16 au parc du Château des Comtes du Perche
Déséquilibre Passager Cie Émergente.
Le solo désopilant d’un jongleur pas banal . Quand il commence, on se dit Mon dieu, mais il va tout rater ! Et quand il a fini on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussi… .
Parc du Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
Sundays in the Parks.
Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.
The 6th event will take place at the Parc du Château des Comtes du Perche, featuring the clown and juggling show *Déséquilibre Passager* by Cie Émergente.
L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE
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