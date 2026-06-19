Nogent-le-Rotrou

Les Dimanches aux Parcs

Parc du Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-09 16:16:00

fin : 2026-08-09 17:16:00

Date(s) :

2026-08-09

Dimanches aux Parcs.

Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.

6ème rdv au parc du Château des Comtes du Perche pour le spectacle de clown et de jonglage Déséquilibre Passager Cie Émergente.

Rdv à 16h16 au parc du Château des Comtes du Perche

Déséquilibre Passager Cie Émergente.

Le solo désopilant d’un jongleur pas banal . Quand il commence, on se dit Mon dieu, mais il va tout rater ! Et quand il a fini on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussi… .

Parc du Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Sundays in the Parks.

Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.

The 6th event will take place at the Parc du Château des Comtes du Perche, featuring the clown and juggling show *Déséquilibre Passager* by Cie Émergente.

L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE