Les dimanches calligraphiés, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Les dimanches calligraphiés 27 septembre 2026 – 20 juin 2027, certains dimanches Le 20 mille Loire-Atlantique

Cycle annuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

Fin : 2027-06-20T14:00:00+02:00 – 2027-06-20T16:30:00+02:00

Découvrir l’art de l’écriture créative, avec le sourire, une fois par mois – tous niveaux.

Aucuns pré-requis

Venez découvrir, seul(e) ou en duo l’art des belles lettres.

Au programme :

– réalisation de mini-projets autour de la calligraphie ou du lettering

– apprentissage des techniques traditionnelles et créatives

– comprendre le matériel et les gestes techniques

– conseils de personnalisation de projets

Tout au long de l’année des petits exercices d’application vous seront proposés pour une découverte de la calligraphie traditionnelle ou du lettering créatif ludique et pratique !

Tout le matériel créatif est fourni pour l’atelier d’initiation.

Une liste sera fournie par Céline pour l’achat de matériel pour les ateliers suivants (environ 30€).

Les « dimanches calligraphiés » sont animés par Céline de Kahlie

Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !

Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir la calligraphie ou le lettering. Parfaitement adapté aux débutants.

À partir de 10 ans.

Cycle annuel de 10 séances

1 dimanche par mois, 14h–16h30, hors vacances scolaires :

– 27 septembre : Initiation à la calligraphie traditionnelle avec réalisation d’une carte citation, en écriture Onciale

– 18 octobre : Lettering créatif, la calligraphie au feutre brush écriture Onciale

– 22 novembre : Lettering créatif, customiser son mot en feutre brush

– 13 décembre : Calligraphie spécial Noël, customiser ses paquets cadeaux

– 24 janvier : Initiation à la calligraphie traditionnelle avec réalisation d’une carte citation, en écriture Onciale

– 21 février : Réalisation d’une carte de St Valentin, en gaufrage papier

– 14 mars : Lettering créatif, la calligraphie au feutre brush

– 4 avril : Lettering créatif, customiser son mot en feutre brush

– 30 mai : Initiation à la calligraphie traditionnelle Chancelière (possibilité de venir en duo mère/enfant)

– 20 juin : Initiation à la calligraphie traditionnelle Chancelière (possibilité de venir en duo père/enfant)

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-dimanches-calligraphies/date:2026-09-27 »}]

Découvrir l’art de l’écriture créative, avec le sourire, une fois par mois – tous niveaux.