Les Dimanches de Brendaouez Ensemble Belombre Chapelle Guissény

Informations pratiques

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Ensemble Belombre

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

L’ Ensemble Belombre musique baroque

Louise Bouedo et Garance Boizot explorent le répertoire de la viole de gambe à travers l’art de la transcription. Le duo s’intéresse aujourd’hui aux Suites anglaises de Bach qu’elles réinventent pour deux violes, mettant en regard ces transcriptions avec des suites de compositeurs anglais du XVIIᵉ siècle. .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Ensemble Belombre Guissény a été mis à jour le 2026-07-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne