Informations pratiques

Saint-Estève

LES DIMANCHES DE L’ETANG DESTINATION CUBA

21 D45 Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Embarquez pour Cuba le temps d’une soirée au son de deux concerts Gypsie Cuba et Papito Collective.

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21 D45 Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

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English :

Set sail for Cuba for one evening and enjoy two concerts: Gypsie Cuba and Papito Collective.

L’événement LES DIMANCHES DE L’ETANG DESTINATION CUBA Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME