Les Dimanches du Tourisme Office de Tourisme Plouescat
Les Dimanches du Tourisme Office de Tourisme Plouescat dimanche 12 juillet 2026.
Plouescat
Les Dimanches du Tourisme
Office de Tourisme 5, rue des halles Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Chaque dimanche, venez partager un moment convivial lors des Dimanches du Tourisme, un rendez-vous incontournable pour bien commencer votre séjour sur la Côte des Sables.
Autour d’un pot d’accueil, découvrez les richesses de notre territoire, ses spécialités locales, ses incontournables et les nombreuses activités qui s’offrent à vous pour profiter pleinement de vos vacances. L’équipe d’accueil est à votre disposition pour vous conseiller, vous aider à organiser votre séjour et réserver vos activités selon vos envies.
Chaque semaine, un artisan local est également invité à présenter son métier et son savoir-faire, offrant ainsi une belle occasion de partir à la rencontre des talents qui font vivre notre territoire.
Pour compléter cette immersion dans la culture locale, une association du territoire vous initiera à quelques mots et expressions en breton, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.
Un moment de découverte, de partage et de rencontre pour explorer autrement la Côte des Sables et s’imprégner de son identité authentique. .
Office de Tourisme 5, rue des halles Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
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English :
L’événement Les Dimanches du Tourisme Plouescat a été mis à jour le 2026-06-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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