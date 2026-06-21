Les dimanches latino avec Chris Paggi Lac des Settons Moux-en-Morvan dimanche 5 juillet 2026.

Moux-en-Morvan

Les dimanches latino avec Chris Paggi

Lac des Settons Domaine de la cabane verte Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Les dimanches latino avec Chris Paggi au Domaine de la cabane verte au lac des Settons. De 18h30 à 19h30 Salsa, bachata, merengue avec Chris Paggi. De 19h30 au 22h Soirée Tapas. Un punch ou une boisson (sans alcool) offert à chaque participant(e) danseur(se). Réservation conseillée .

Lac des Settons Domaine de la cabane verte Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 00 93 79

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English : Les dimanches latino avec Chris Paggi

L’événement Les dimanches latino avec Chris Paggi Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs