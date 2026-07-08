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AGENDA · Carcassonne

LES DIMANCHES O’ CANAL Carcassonne

dimanche 12 juillet 2026 · Carcassonne

LES DIMANCHES O’ CANAL Carcassonne

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

LES DIMANCHES O’ CANAL

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

L’association GISC présente la 16ème édition des Dimanches O’ Canal.

De 9h à 16h Marché de créateurs sur le square André Chénier

De 10h à 12h Nettoyons les berges du Canal du Midi
  .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 09 13 85 58  gisc.reservoir@gmail.com

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English :

The GISC association presents the 16th edition of Dimanches O’ Canal.

From 9 a.m. to 4 p.m.: Creators’ Market on Square André Chénier

From 10 a.m. to 12 p.m.: Let’s Clean Up the Banks of the Canal du Midi

L’événement LES DIMANCHES O’ CANAL Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-03 par

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