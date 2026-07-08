LES DIMANCHES O’ CANAL Carcassonne
dimanche 12 juillet 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
LES DIMANCHES O’ CANAL
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’association GISC présente la 16ème édition des Dimanches O’ Canal.
De 9h à 16h Marché de créateurs sur le square André Chénier
De 10h à 12h Nettoyons les berges du Canal du Midi
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 09 13 85 58 gisc.reservoir@gmail.com
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English :
The GISC association presents the 16th edition of Dimanches O’ Canal.
From 9 a.m. to 4 p.m.: Creators’ Market on Square André Chénier
From 10 a.m. to 12 p.m.: Let’s Clean Up the Banks of the Canal du Midi
L’événement LES DIMANCHES O’ CANAL Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-03 par
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