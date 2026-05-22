Les dîners insolites Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Les dîners insolites

Du 01/07 au 31/07/2026 à partir de 19h.

20 dates.

Sous réserve de conditions météo favorables. 15 lieux dans les Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Vivez une expérience gastronomique unique au cœur des paysages emblématiques des Bouches-du-Rhône, entre mer, vignobles, carrières et sites patrimoniaux 20 dates, 20 chefs, 15 lieux !

Comme chaque année, la table accueillera 20 nouveaux cuisiniers. Du restaurant solidaire à l’étoilé, de la cuisine émergente à la traditionnelle, une fois encore, elle témoignera de l’incroyable vitalité culinaire de notre territoire.



Chaque soirée propose une table éphémère dressée dans un lieu inattendu, transformé le temps d’un dîner en véritable scène de l’art de vivre provençal. Les convives découvrent des lieux souvent méconnus ou habituellement fermés au public, offrant des panoramas spectaculaires et une immersion totale dans la Provence authentique.



Entre Alpilles, Camargue, Sainte-Victoire ou littoral méditerranéen, chaque dîner devient un voyage sensoriel mêlant patrimoine, nature et émotion culinaire. Huiles d’olive AOP, vins des Bouches-du-Rhône, pains artisanaux et produits méditerranéens racontent toute la richesse gastronomique de la Provence dans chaque assiette.



L’événement valorise une gastronomie durable et responsable en mettant en lumière les savoir-faire agricoles et artisanaux du territoire.



Les lieux Centrale Hydroélectrique Durance-Verdon | Clos Sainte-Magdeleine | Provence Studios | Domaine de la Bargemone | Digue du Large | Domaine des Plaines | Domaine de Montvallon | Domaine du Merle | Marais Salants | Domaine des Diables | Carrière Sainte Marthe | Le Grand Puech | Le Mas de la Pyramide | Chapelle Saint-Michel | Berges de la Durance.



Les chefs Eric Cornilleau | Rodolfo Mejia | Valère Bourcet | Alix Hardy | Pierre Meynet | Samia Benazzouz | Marie et Timothée Aumont Squercioni | Julien Courtin | Giovanni Graziani | Sylvain Touati | Najla Chami | Louise Perrone | Johanna Solal | Lisa Desforges | Megan Moore | Duang Adriaens | Matthias Germain | Pavel Hug | Jonathan Contan | Thomas Salent



Véritable signature de Marseille Provence Gastronomie (MPG) depuis 2019, les places partent très rapidement, ne tardez pas à réserver votre dîner insolite !

Ouverture de la billetterie le 1er juin 2026 !



– Mercredi 1er juillet Eric Cornilleau Centrale Hydroélectrique Durance-Verdon Saint-Estève-Janson

– Jeudi 2 juillet Rodolfo Mejia Clos Sainte-Magdeleine- Cassis

– Vendredi 3 juillet Valère Bourcet Clos Sainte-Magdeleine- Cassis

– Dimanche 5 juillet Alix Hardy Provence Studios Martigues

– Lundi 6 juillet Pierre Meynet Domaine de la Bargemone Saint-Cannat

– Vendredi 10 juillet Samia Benazzouz Digue du Large Marseille

– Samedi 11 juillet Marie Aumont & Timothée Squercioni Digue du Large Marseille

– Lundi 13 juillet Julien Courtin Domaine des Plaines Peyrolles-en-Provence

– Mercredi 15 juillet Giovanni Graziani Domaine de Montvallon Vitrolles

-Vendredi 17 juillet Sylvain Touati Domaine du Merle Salon-de-Provence

– Dimanche 19 juillet Najla Chami Marais Salants Arles (Salin-de-Giraud)

– Lundi 20 juillet Louise Perrone Marais Salants Arles (Salin-de-Giraud)

– Mardi 21 juillet Johanna Solal Domaine des Diables Puyloubier

– Mercredi 22 juillet Lisa Desforges Domaine des Diables Puyloubier

– Vendredi 24 juillet Megan Moore Carrière Sainte Marthe Marseille

– Samedi 25 juillet Duang Adriaens Carrière Sainte Marthe Marseille

– Dimanche 26 juillet Matthias Germain Le Grand Puech Vernègues

– Mardi 28 juillet Pavel Hug Le Mas de la Pyramide Saint-Rémy-de-Provence

– Mercredi 29 juillet Jonathan Contan Chapelle Saint-Michel Istres

– Jeudi 30 juillet Thomas Salent Berges de la Durance Charleval .

15 lieux dans les Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Enjoy a unique gastronomic experience in the heart of the Bouches-du-Rhône’s emblematic landscapes, between sea, vineyards, quarries and heritage sites: 20 dates, 20 chefs, 15 locations!

L’événement Les dîners insolites Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Provence Tourisme