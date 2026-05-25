Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les drogues, parlons-en Maison des Haubans Nantes

Les drogues, parlons-en Maison des Haubans Nantes

Les drogues, parlons-en Maison des Haubans Nantes lundi 15 juin 2026.

Lieu : Maison des Haubans

Adresse : 18 bis Boulevard de Berlin, 44000 Nantes

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 17:00 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

La Ville de Nantes et Nantes Métropole organisent une conférence gesticulée* pour nous aider à appréhender et comprendre les problématiques liées à la consommation de drogues et aux addictions. Cette conférence est animée par Laurence Rousselet d’Oppélia, association qui gère le CAARUD, centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. *Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence.

Maison des Haubans Nantes 44021


Afficher la carte du lieu Maison des Haubans et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)