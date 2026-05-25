Les drogues, parlons-en Maison des Haubans Nantes
Les drogues, parlons-en Maison des Haubans Nantes lundi 15 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 17:00 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
La Ville de Nantes et Nantes Métropole organisent une conférence gesticulée* pour nous aider à appréhender et comprendre les problématiques liées à la consommation de drogues et aux addictions. Cette conférence est animée par Laurence Rousselet d’Oppélia, association qui gère le CAARUD, centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. *Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence.
Maison des Haubans Nantes 44021
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