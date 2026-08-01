Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux
dimanche 9 août 2026 · Lussac-les-Châteaux
Informations pratiques
Lussac-les-Châteaux
Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux
Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-23
Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou
Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, histoire ferroviaires du territoire et visite guidée à l’arrivée.
Tarif 15€ adulte
12€ enfant (-12ans)
Billet de train aller-retour compris
Réservation obligatoire.
Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux
RDV à 10h00 à la gare de Lussac-les-Châteaux, retour à 16h10 ou 16h30 (selon date)
En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Montmorillon. .
Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux
L’événement Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Lussac-les-Châteaux (Vienne)
- Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 28 août 2026
- BOOEM GEANTE Lussac-les-Châteaux 28 août 2026
- Atelier de découverte du travail du bronze, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux 19 septembre 2026
- Visite libre des espaces d’expositions temporaires et permanents, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition temporaire sur l’âge du bronze en Arménie, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux 19 septembre 2026