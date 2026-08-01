Informations pratiques

Lussac-les-Châteaux

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux

Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-23

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou

Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, histoire ferroviaires du territoire et visite guidée à l’arrivée.

Tarif 15€ adulte

12€ enfant (-12ans)

Billet de train aller-retour compris

Réservation obligatoire.

Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux

RDV à 10h00 à la gare de Lussac-les-Châteaux, retour à 16h10 ou 16h30 (selon date)

En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Montmorillon. .

Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux

L’événement Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne