Les échos du passé – Ganelon, Heilly, Heilly

Informations pratiques

Les échos du passé – Ganelon 19 et 20 septembre Heilly Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dernier seigneur du village à porter le nom d’Hautefeuille, Ganelon est tristement entrée dans la légende comme étant le traitre qui a conduit à la mort de Roland dans la célèbre « Chanson de Roland ». Il laisse en héritage son nom de gentillé pour les habitants du village.

Heilly hEILLY Heilly 80800 Somme Hauts-de-France

Dernier seigneur du village à porter le nom d’Hautefeuille, Ganelon est tristement entrée dans la légende comme étant le traitre qui a conduit à la mort de Roland dans la célèbre « Chanson de Roland…

©Val de Somme Tourisme