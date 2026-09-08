Les échos du passé – Ganelon, Heilly, Heilly
samedi 19 septembre 2026 · Heilly
Informations pratiques
Les échos du passé – Ganelon 19 et 20 septembre Heilly Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Dernier seigneur du village à porter le nom d’Hautefeuille, Ganelon est tristement entrée dans la légende comme étant le traitre qui a conduit à la mort de Roland dans la célèbre « Chanson de Roland ». Il laisse en héritage son nom de gentillé pour les habitants du village.
Heilly hEILLY Heilly 80800 Somme Hauts-de-France
Dernier seigneur du village à porter le nom d’Hautefeuille, Ganelon est tristement entrée dans la légende comme étant le traitre qui a conduit à la mort de Roland dans la célèbre « Chanson de Roland…
©Val de Somme Tourisme
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