Les échos du passé – La Contesse de Gouffier, Église Saint-Pierre, Heilly

Informations pratiques

Les échos du passé – La Contesse de Gouffier 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Somme

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La comtesse de Gouffier est la dernière héritière d’une famille dont l’apogée du prestige correspondit à celui du village. C’est elle qui fractura par une vente aux enchères forcée, le patrimoine familial lentement constitué.

Église Saint-Pierre Rue Sainte-Anne, 80800 Heilly, France Heilly 80800 Somme Hauts-de-France Église reconstruite en 1776 sur un nouvel emplacement afin de la recentrer dans le village, lui-même décentré à la suite des travaux du château. Édifice de plan rectangulaire avec un vaisseau unique, un chœur semi-circulaire à trois pans, flanqué à gauche d’une chapelle seigneuriale. Façade-écran composée de deux niveaux et développant un décor de style classique et baroque. A l’intérieur, nef unique succédant à la travée d’entrée abritant le clocher et la tribune. Les treize verrières ont été réalisées par Pierre Pasquier. Certaines sont datées de 1938.

La comtesse de Gouffier est la dernière héritière d’une famille dont l’apogée du prestige correspondit à celui du village. C’est elle qui fractura par une vente aux enchères forcée, le patrimoine…

©Val de Somme Tourisme