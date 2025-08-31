Les écuries de la Cour-Condé Rue de condé Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Les écuries de la Cour-Condé

Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le pignon nord-est de l’édifice est orné d’une échauguette posée sur une double trompe d’ardoise et de tuffeau dont la courbure donne de l’élégance à l’ensemble.

Le pavillon est protégé par un toit à l’impériale couvert d’ardoises taillées et disposées en écailles de poisson.

Vue de l’extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

The building’s northeast gable is adorned with a turret set on a double trompe l’oeil of slate and tufa, whose curvature lends elegance to the whole.

L’événement Les écuries de la Cour-Condé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME