Les écuries de la Cour-Condé Rue de condé Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Rue de condé · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Les écuries de la Cour-Condé
Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le pignon nord-est de l’édifice est orné d’une échauguette posée sur une double trompe d’ardoise et de tuffeau dont la courbure donne de l’élégance à l’ensemble.
Le pavillon est protégé par un toit à l’impériale couvert d’ardoises taillées et disposées en écailles de poisson.
Vue de l’extérieur.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
The building’s northeast gable is adorned with a turret set on a double trompe l’oeil of slate and tufa, whose curvature lends elegance to the whole.
L’événement Les écuries de la Cour-Condé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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