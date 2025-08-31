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Les écuries de la Cour-Condé Rue de condé Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Rue de condé · Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue de condé
Adresse
Chênehutte-Trèves-Cunault
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Gennes-Val-de-Loire

Les écuries de la Cour-Condé

Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le pignon nord-est de l’édifice est orné d’une échauguette posée sur une double trompe d’ardoise et de tuffeau dont la courbure donne de l’élégance à l’ensemble.
Le pavillon est protégé par un toit à l’impériale couvert d’ardoises taillées et disposées en écailles de poisson.

Vue de l’extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.   .

Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04  mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

The building’s northeast gable is adorned with a turret set on a double trompe l’oeil of slate and tufa, whose curvature lends elegance to the whole.

L’événement Les écuries de la Cour-Condé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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