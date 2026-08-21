Les éléphants dans la brume, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
dimanche 20 septembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Les éléphants dans la brume Dimanche 20 septembre, 20h30 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:13:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:13:00+02:00
Présentation de la première partie de notre saison suivie d’un pot convivial dans le hall et du film en AVANT-PREMIÈRE, Les éléphants dans la Brume VO à 20h30
Prix du jury Un Certain Regard – Cannes 2026
En partenariat avec Arizona Distribution
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=C0095 »}]
Ouverture de saison – Dans un village népalais niché au cœur d’une forêt peuplée d’éléphants sauvages vit une communauté kinnar aussi vénérée que crainte pour ses pouvoirs de bénédiction et de malé…
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