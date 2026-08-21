Les éléphants dans la brume, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Les éléphants dans la brume Dimanche 20 septembre, 20h30 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:13:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:13:00+02:00

Présentation de la première partie de notre saison suivie d’un pot convivial dans le hall et du film en AVANT-PREMIÈRE, Les éléphants dans la Brume VO à 20h30

Prix du jury Un Certain Regard – Cannes 2026

En partenariat avec Arizona Distribution

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=C0095 »}]

Ouverture de saison – Dans un village népalais niché au cœur d’une forêt peuplée d’éléphants sauvages vit une communauté kinnar aussi vénérée que crainte pour ses pouvoirs de bénédiction et de malé…