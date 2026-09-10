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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
16:00
Adresse
.
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 12 septembre, entre 10h et 13hÀ l’occasion du forum associatif Pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas???? Mardi 22 septembre, entre 16h et 18hdevant l’école Gaston Serpette, 46 rue du Douet Garnier???? Jeudi 15 octobre, entre 16h et 18hÀ l’angle des rues Harouys et Deshoulières

Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/hauts-paves-saint-felix


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