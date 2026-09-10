Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Hauts-Pavés Saint-Félix Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 12 septembre, entre 10h et 13hÀ l’occasion du forum associatif Pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas???? Mardi 22 septembre, entre 16h et 18hdevant l’école Gaston Serpette, 46 rue du Douet Garnier???? Jeudi 15 octobre, entre 16h et 18hÀ l’angle des rues Harouys et Deshoulières

Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/hauts-paves-saint-felix



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