Les Emmêlés Spectacle mucical CART Cinéma Matour
jeudi 15 octobre 2026 · CART Cinéma · Matour
Informations pratiques
Matour
Les Emmêlés Spectacle mucical
CART Cinéma 4B Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Le spectacle Les Emmêlés repart sur les routes à l’automne 2026 ! Créé en 2025 pour et avec des jeunes aidant·es du Charolais-Brionnais, le spectacle est un formidable outil de sensibilisation. Sur scène, ils sont quatre, accompagnés par cinq artistes professionnels.
Ce spectacle est un journal intime, celui de ces jeunes et ces enfants qui dans leur vie de tous les jours aident, ou aidaient leur proche fragile, leur mère, leur père, leur frère ou leur sœur malade, ou en situation de handicap. La société d’aujourd’hui les appelle des aidants. Nous, nous les appelons des emmêlés car leurs liens d’attachement sont complexes et puissants, et sont faits d’amour, de silence, de colère, de tendresse, d’épuisement, d’empêchement, de complicité, et de culpabilité.
Spectacle présenté dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants organisée par le Réseau des Aidants Sud 71. Programme complet de la journée, à venir.
Le spectacle Les Emmêlés est soutenu par AG2R La Mondiale, la Fédération des Acteurs de Solidarité, le FDJ, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la MSA Solidaire, la Fondation A2micile et les Réseaux des Aidants 71.
Autres représentations: Mâcon le 6/10/2026, Bourbon-Lancy le 8/10/2026 et Saint-Marcel le 12/10/2026. .
CART Cinéma 4B Rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16 coordination.revertouthaut@gmail.com
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English : Les Emmêlés Spectacle mucical
L’événement Les Emmêlés Spectacle mucical Matour a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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