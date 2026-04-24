Nogent-le-Rotrou

Les Enchantillages 2026 I Théâtre Buissonnier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tous les premiers samedis du mois ! Un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers. Ce samedi thème autour du mouvement et de la danse !

Réservation vivement conseillée I 10 € par famille

Les Enchantillages, c’est quoi ? Rencontre d’éveil artistique enfants-parents autour du mouvement et de la danse !

Pour ce temps la proposition est de mettre la parole de côté et avec des objets, des matières, des chemins, initier des jeux qui mettent les corps en mouvement.

C’est ici l’occasion de s’accorder un temps avec son petit et de se laisser surprendre par ses compétences.

Un moment de plaisir à partager entre tous, pour explorer, découvrir, et s’amuser.

Réservation vivement conseillée I 10€ par famille .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

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English :

Every first Saturday of the month! A moment of artistic awakening for children and parents around an artist and his or her world. This Saturday’s theme is movement and dance!

Reservations strongly recommended I 10 ? per family

L’événement Les Enchantillages 2026 I Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE