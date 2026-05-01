Les enfants au musée Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Les enfants au musée

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

L’Abbaye d’Écurey ouvre ses portes en soirée.

Venez vivre une soirée gratuite mêlant histoire, créativité et surprises.

Au programme: visites libres, expo, contes de feu & de fer, bar ouvert, et une série d’ateliers enfants sur des thèmes diversifiés (blasons, animaux fantastiques, grilles de balcon et personnages mérovingiens).

Une belle occasion de (re)découvrir le musée de l’Abbaye d’Ecurey en famille.

Accès libre et gratuit.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

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English :

Écurey Abbey opens its doors for the evening.

Come and enjoy a free evening of history, creativity and surprises.

On the program: free tours, exhibition, tales of fire & iron, open bar, and a series of children?s workshops on a variety of themes (coats of arms, fantastic animals, balcony railings and Merovingian characters).

A great opportunity for families to (re)discover the Musée de l’Abbaye d’Ecurey.

Free admission.

L’événement Les enfants au musée Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-05-01 par OT SUD MEUSE