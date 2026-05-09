Informations pratiques

Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Les P’tites Croches de Jebsheim

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 17:00:00

fin : 2026-12-19 18:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que l’ensemble du chœur d’enfant Les P’tites Croches de Jebsheim, sous la direction de Mme Stoffel, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Les P’tites Croches de Jebsheim Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar