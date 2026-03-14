Les enfants de l’opéra – Angers Nantes Opéra – Séance inclusive Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 19:00 –

Gratuit : non Tarif unique : 7 € Tout public, En famille

Ils viennent sur scène chanter Noël, la relève de la garde, ou des chants de pastoureaux perdus sur leurs collines. Les enfants sont très présents, à l’opéra, avec leurs voix frêles mais toujours si entêtantes, si émouvantes.C’est une scène très attendue au premier acte de Carmen de Georges Bizet, celle de la « garde montante » chantée par une poignée de gamins des rues. Mais il y a aussi les enfants de chœur entraînés par le sacristain de la Tosca de Giacomo Puccini, les petits frères et sœurs de Charlotte dans le Werther de Jules Massenet, ou encore ceux qui, dans Faisons un opéra, l’ouvrage de Benjamin Britten, prennent sous leur protection un jeune ramoneur. Les Maîtrises de la Perverie, à Nantes, et des Pays de la Loire, à Angers, nous proposent de parcourir leurs répertoires favoris, depuis les jolies pages que leur a dédiées le jeune Wolfgang Amadeus Mozart jusqu’à l’irrésistible Mélodie du bonheur de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein.Les Enfants de l’Opéra, accessibles au plus grand nombre grâce à des séances inclusives.Une séance inclusive est un concert conçu pour offrir un environnement bienveillant, facilitant la venue à l’opéra des personnes dont le handicap, autisme, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer, ou autres troubles, peut entraîner des comportements atypiques et imprévisibles pendant la représentation.Afin de permettre à chacun de vivre pleinement l’expérience du concert, les codes habituels du spectacle sont adaptés :???? Luminosité ajustée???? Liberté d’entrer et de sortir de la salle, tolérance des réactions spontanées, des applaudissements ou des mouvements???? Accueil personnalisé???? Espace de repos???? Accessoires anti-bruit à dispositionCes aménagements permettent aux personnes concernées de profiter du concert aux côtés de leurs aidants, tout en partageant la salle avec l’ensemble des spectateurs. Les artistes et les équipes d’accueil sont également sensibilisés à cette démarche inclusive, garantissant un accueil respectueux et attentif pour tous.Représentation :Jeudi 11 juin – 19hDurée : 1 heure

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

02 40 69 77 18 https://www.angers-nantes-opera.com/les-enfants-de-l-opera



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