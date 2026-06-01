LES ENFANTS ET ADOS DE L’ACET MONTENT SUR SCÈNE ! Quessoy vendredi 26 juin 2026.

Quessoy

LES ENFANTS ET ADOS DE L’ACET MONTENT SUR SCÈNE !

Salle Armor Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Après plusieurs mois de travail, d’imagination, de répétitions, de rires et d’émotions, les jeunes comédiens de l’ACET ont le plaisir de vous présenter leur spectacle de fin d’année.

Au programme

Mon petit cœur imbécile de Catherine Verlaguet

Le Petit Écran (extraits de Les Enchaînés de Philippe Dorin et de Cendrillon de Joël Pommerat)

Venez encourager ces jeunes artistes et partager une belle soirée de théâtre avec nous !

Buvette et gourmandises à l’entracte ! .

Salle Armor Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 50 73 86

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English :

L’événement LES ENFANTS ET ADOS DE L’ACET MONTENT SUR SCÈNE ! Quessoy a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor